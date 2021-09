Der Emir von Katar, Scheich Tamim, hat an die internationalen Staats- und Regierungschefs appelliert, weiter mit den Taliban in Afghanistan zu reden.

Bei der UNO-Generaldebatte in New York sagte er, Boykotte führten nur zu Polarisierung, während Gespräche positive Ergebnisse bringen könnten. Die militanten Islamisten haben nach dem Abzug westlicher Truppen die Herrschaft im Land an sich gerissen. Katar spielt bei den Verhandlungen mit ihnen eine zentrale Rolle als Vermittler.



Unterdessen verlangten die Taliban ein Rederecht vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Einem UNO-Sprecher zufolge protestierten sie gegen den aktuell zugelassenen UNO-Botschafter des Landes, Isacsai. Der von Ex-Präsident Ghani eingesetzte Diplomat repräsentiere Afghanistan nicht länger, hätten sie erklärt.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.