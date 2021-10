Der russische Außenminister Lawrow hat mehr Anstrengungen für einen dauerhaften Frieden in Afghanistan angemahnt.

Lawrow sagte zu Beginn einer internationalen Afghanistan-Konferenz in Moskau, man erkenne die Bemühungen der Taliban an, eine Stabilisierung der politisch-militärischen Situation zu erreichen. Es bestehe jedoch die reale Gefahr, dass die terroristischen Aktivitäten und der Drogenhandel in Afghanistan auch auf die Nachbarstaaten übergriffen.



An dem Treffen in Moskau nehmen Vertreter der radikalislamischen Taliban teil. Außerdem sind nach russischen Angaben Diplomaten aus zehn Ländern eingeladen, unter ihnen aus China, Pakistan und Iran, den Nachbarstaaten Afghanistans. Die USA haben ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt.



Die Taliban bemühen sich seit ihrer Machtübernahme im August um die internationale Anerkennung ihrer Regierung sowie humanitäre Hilfe für die notleidende Bevölkerung.

