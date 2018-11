Bundesaußenminister Maas hat die afghanische Regierung zu weiteren Reformen aufgerufen.

Der SPD-Politiker sagte auf einer internationalen Konferenz in Genf, vor allem im Kampf gegen die Korruption und die Armut sowie bei der Verbesserung des Wirtschaftsklimas seien mehr Anstrengungen nötig. Zudem forderte er Kabul auf, sich stärker darum zu bemühen, die Taliban in den Friedensprozess einzubinden. Der afghanische Präsident Ghani warb für Geduld. Er sagte, ein bedeutsamer Wandel könne nicht überstürzt geschehen. Sein Land brauche die Unterstützung der Staatengemeinschaft. Die EU-Kommission hatte gestern eine Finanzhilfe in Höhe von 474 Millionen Euro zugesagt.