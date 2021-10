Russland richtet heute eine internationale Konferenz zur Lage in Afghanistan aus.

Zu dem Treffen in Moskau werden Vertreter der radikalislamischen Taliban erwartet. Außerdem nehmen nach russischen Angaben Diplomaten aus zehn Ländern teil, unter ihnen Afghanistans Nachbarstaaten China, Pakistan und Iran. Der Kreml will dabei vor allem die Sicherheitslage in Afghanistan diskutieren.Die USA haben eine Teilnahme an der Moskauer Konferenz kurzfristig abgesagt.



Die Taliban bemühen sich seit ihrer Machtübernahme im August um die internationale Anerkennung ihrer Regierung sowie humanitäre Hilfe für die notleidende Bevölkerung.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.