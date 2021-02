Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ist zu einem Besuch der Bundeswehrsoldaten im afghanischen Masar-i-Scharif eingetroffen.

Wie das Ministerium in Berlin mitteilte, will sie sich im Gespräch mit den Frauen und Männern einen Überblick über die aktuelle Lage verschaffen. Zur Dauer des Besuchs wurden keine Angaben gemacht. Kramp-Karrenbauer erklärte, Afghanistan brauche dringend Perspektiven sowie einen gesellschaftlichen Ausgleich zwischen verfeindeten Gruppen. Die deutschen Soldaten könnten diese Prozesse nicht ersetzen. Man sei bereit, den Friedensprozess weiterhin zu unterstützen, betonte die CDU-Politikerin. Ziel bleibe der geordnete Abzug.



Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan auf den Weg gebracht. Bis zu 1.300 deutsche Soldaten sollen weitere zehn Monate an der Nato-Mission teilnehmen und afghanische Sicherheitskräfte unterstützen.

