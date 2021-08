In Deutschland mehrt sich die Kritik an dem überstürzten Einsatz zur Evakuierung in Afghanistan.

AfD-Fraktionschef Gauland sagte der Zeitung "Die Welt", die Bundesregierung habe offenbar den Zeitpunkt verschlafen, deutsche Staatsbürger und einheimische Ortskräfte rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Nun müsse alles getan werden, damit dies rasch geschehe - wenn nötig auch unter dem Schutz der Bundeswehr. Auf Kampfhandlungen mit den Taliban dürfe sich die Bundeswehr aber nur einlassen, wenn die Islamisten aktiv versuchten, die Evakuierung zu verhindern, betonte Gauland.



Der außenpolitische Sprecher der FDP, Graf Lambsdorff, betonte, die Bundesregierung sei unfähig gewesen, Ortskräften eine rechtzeitige Ausreise zu ermöglichen.

Kritik auch aus den Koalitionsparteien

Ähnlich äußerte sich der niedersächsische Innenminister Pistorius. Der SPD-Politiker betonte, er habe die Bundesregierung bereits vor Wochen darauf hingewiesen, dass eine schnelle Machtübernahme der Taliban zu befürchten sei und man Vorkehrungen treffen müsse. Nach Ansicht von SPD-Fraktionschef Mützenich müssen unter Umständen mehr als zehntausend Menschen in Sicherheit gebracht werden. Dazu zählten auch Personen, die sich für Frauenrechte eingesetzt hätten, sowie Fachleute von Nichtregierungsorganisationen, sagte er im Deutschlandfunk.



Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Wadephul kündigte eine kritische Aufarbeitung der Vorgänge in Afghanistan an.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.