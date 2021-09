Der Umgang der Bundesregierung und weiterer westlicher Staaten mit den islamistischen Taliban in Afghanistan stößt auf Kritik.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, sagte der Zeitung "Die Welt", die Länder hätten sich in demütigender Weise zum Bittsteller gemacht. Er habe in dieser Lage kein Verständnis für öffentliche Angebote und Forderungen an die Taliban. Der Grünen-Außenpolitiker Nouripour sagte in Richtung von Außenminister Maas, es sei naiv und praktisch nicht umzusetzen, Entwicklungszusammenarbeit anzubieten und darauf zu hoffen, dass sich die Taliban an die Bedingungen hielten. Auch der FDP-Politiker Lambsdorff betonte, es sei jetzt weder Zeit für die Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Afghanistan noch für andere Zugeständnisse.

Bundesregierung konkretisiert Pläne für Entwicklungshilfe

Minister Maas von der SPD hatte den islamistischen Taliban in der vergangenen Woche unter anderem in Aussicht gestellt, die gestoppten Entwicklungshilfezahlungen unter bestimmten Bedingungen wieder aufzunehmen.



Bundesentwicklungsminister Müller kündigte an, die Luftbrücke der Weltgesundheitsorganisation für Afghanistan zu unterstützen. Der CSU-Politiker sagte der "Rheinischen Post", man werde Medikamente und Impfstoffe direkt an Hilfsorganisationen im Land schicken. So habe er es mit WHO-Chef Tedros besprochen, erklärte Müller. Zudem werde Deutschland die Hilfe für das Welternährungsprogramm, das Kinderhilfsprogramm UNICEF und Nichtregierungsorganisationen verstärken, um eine Hungerkatastrophe in Afghanistan zu verhindern.

UNO-Vertreter trifft führende Taliban in Kabul

Nach Schätzungen der UNO benötigt fast die Hälfte der 38 Millionen Menschen im Land Unterstützung. Der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Griffiths, hat sich vor diesem Hintergrund mit führenden Vertretern der Taliban in Kabul getroffen. Laut UNO sprach Griffiths mit dem stellvertretenden Talibanchef Baradar, der nach der Machtübernahme der Islamisten als künftiger Regierungschef gehandelt wird. Die Islamisten hätten zugesagt, die Sicherheit aller humanitären Helferinnen und Helfer in Afghanistan zu gewährleisten.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.