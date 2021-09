Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, kritisiert die Haltung Deutschlands und anderer westlicher Staaten zu den Taliban in Afghanistan.

Der CDU-Politiker sagte der Zeitung "Die Welt", die Länder hätten sich in demütigender Weise zum Bittsteller gemacht. Er habe in dieser Lage kein Verständnis für öffentliche Angebote und Forderungen an die Taliban. Der Grünen-Außenpolitiker Nouripour sagte in Richtung von Außenminister Maas, es sei naiv und praktisch nicht umzusetzen, Entwicklungszusammenarbeit anzubieten und darauf zu hoffen, dass sich die Taliban an die Bedingungen hielten. Auch der FDP-Politiker Lambsdorff betonte, es sei jetzt weder Zeit für die Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Afghanistan noch für andere Zugeständnisse.



Minister Maas von der SPD hatte den islamistischen Taliban in der vergangenen Woche unter anderem in Aussicht gestellt, die gestoppten Entwicklungshilfezahlungen unter bestimmten Bedingungen wieder aufzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.