Vom Frankfurter Flughafen soll am Abend ein weiterer Abschiebeflug nach Afghanistan starten.

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisierte, die inzwischen 27. Sammelabschiebung solle stattfinden, obwohl sich die "katastrophale Sicherheitssituation am Hindukusch" nicht verändert habe. Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband appellierte an die hessische Landesregierung, sich nicht weiter an den Abschiebungen zu beteiligen.



Seit der ersten Abschiebung im Dezember 2016 sind insgesamt 645 abgelehnte afghanische Asylbewerber nach Kabul gebracht worden.