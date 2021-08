Die Sicherheitslage am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul bleibt äußerst angespannt.

Wie das Auswärtige Amt auf Twitter mitteilte, ist der Zugang häufig nicht möglich. Derzeit seien alle Gates geschlossen. Dennoch sollen die Evakuierungen fortgesetzt werden. Dabei werden auch Bundeswehr-Hubschrauber eingesetzt, die nach Kabul verlegt wurden. Mit ihrer Hilfe sollen Menschen in Sicherheit gebracht werden, die es wegen der gefährlichen und unübersichtlichen Lage nicht aus eigener Kraft zum Flughafen schaffen. Die Hubschrauber werden aber nur innerhalb Kabuls eingesetzt. Bislang hat die Bundeswehr 2.000 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen. Sie werden nach Taschkent in Usbekistan gebracht und von dort weiter nach Deutschland geflogen.



Unterdessen ist der Taliban-Mitbegründer, Mullah Baradar, zu Gesprächen über eine Regierungsbildung in der afghanischen Hauptstadt eingetroffen. Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, will er mit Islamisten und Politikern zu Beratungen zusammentreffen. Baradar wird als möglicher neuer Regierungschef gehandelt. Er leitete zuletzt das politische Büro der Taliban in Katar.

