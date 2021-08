Bundeskanzlerin Merkel gibt in einer Sondersitzung des Bundestags eine Regierungserklärung zur Lage in Afghanistan ab.

Daran schließt sich eine Debatte an. Die Bundesregierung will die Abgeordneten nachträglich um Zustimmung zu der Evakuierungsmission der Bundeswehr bitten. Merkel, Maas und andere Regierungsmitglieder haben bereits Fehler eingeräumt. Sie stehen unter anderem in der Kritik, weil afghanische Ortskräfte und andere gefährdete Menschen aus Afghanistan nicht schon vor der Machtübernahme der Taliban ausgeflogen worden sind.



Die Linke wird der Mission nicht zustimmen. Die Obfrau der Fraktion im Auswärtigen Ausschuss, Dagdelen, sagte im Deutschlandfunk, es sei eine Illusion, dass die Evakuierung zehntausender Menschen militärisch durchgesetzt werden könne. Nun müsse man alles auf die "zivile Karte" setzen und mit den Taliban verhandeln. Es gebe ja bereits Gespräche und das sei richtig. Dagdelen betonte, es gehe jetzt darum, viele Menschen zu retten. 80 Prozent der Ortskräfte könnten den Flughafen in Kabul überhaupt nicht erreichen.



Für die Schutzsuchenden in Afghanistan läuft die Zeit ab. US-Präsident Biden hatte gestern eine Verlängerung des Einsatzes über den 31. August hinaus abgelehnt. Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 4.650 Menschen aus Kabul evakuiert.

