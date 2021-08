Die Bundesregierung treibt in aller Eile die Rückholung von Deutschen und einheimischen Mitarbeitern aus Afghanistan voran.

Die ersten Angehörigen der deutschen Botschaft in Kabul sollen umgehend aus dem Land ausgeflogen werden, sagte Bundesaußenminister Maas in Berlin. Sie würden zunächst in ein Nachbarland gebracht und von dort mit zivilen Maschinen nach Deutschland geflogen. Außerdem würden noch in der Nacht Transportflugzeuge der Bundeswehr aufbrechen, um die Evakuierungsarbeiten zu unterstützen. In Kabul sollen sich noch rund hundert Deutsche befinden.



Die amerikanische Botschaft rief US-Bürger in Afghanistan dazu auf, an ihrem Aufenthaltsort zu bleiben, da der Flughafen in Kabul unter Beschuss stehe. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, das Bündnis werde dabei helfen, den Flughafen offen zu halten. Nur noch militärische Maschinen dürfen in Kabul starten und landen.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.