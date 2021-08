Deutschland hat Pakistan seine Unterstützung bei den Herausforderungen in der Afghanistan-Krise zugesagt.

Bundesaußenminister Maas sagte bei einem Besuch in Islamabad, Pakistan bekomme als Nachbarland die Auswirkungen der Krise ganz besonders zu spüren. Deutschland werde die Region nicht im Stich lassen. Konkret sagte Maas Unterstützung auch bei Projekten etwa zum Thema Grenzmanagement und zur Extremismusprävention zu. Seinen Angaben zufolge stellte die Bundesregierung bereits 100 Millionen Euro für humanitäre Hilfe bereit. Die Nachbarländer Afghanistans werden demnach mit weiteren 500 Millionen Euro Soforthilfe unterstützt. Der SPD-Politiker betonte, viele Menschen versuchten, Afghanistan zu verlassen. Es seien Verfahren nötig, um Aufnahmeberechtigte nach Deutschland zu bringen. Auch eine Ausreise mit Charterflügen vom Kabuler Flughafen halte er für denkbar, wenn der Airport wieder genutzt werden könne.



Maas erklärte weiter, man müsse mit den Taliban reden und sie daran messen, ob sie ihre Zusagen etwa für eine weitere Ausreise von Menschen und eine inklusive Regierung in Kabul einhielten. Dies werde man erst in den kommenden Tagen und Wochen sehen. Der SPD-Politiker bot den Nachbarländern Afghanistans erneut finanzielle Hilfen sowie Unterstützung etwa bei der Terrorismus-Prävention an. Er rechne mit der baldigen Vorstellung eines afghanischen Kabinetts, fügte der SPD-Politiker hinzu. Dann werde sich zeigen, ob die Taliban zuließen, dass die Regierung auch andere Bevölkerungsgruppen repräsentiere.



Nach dem Abzug der letzten US-Soldaten aus Afghanistan übernahmen dort die radikal-islamischen Taliban die Kontrolle. US-Außenminister Blinken erklärte, die Taliban müssten ihre Zusagen zur Reisefreiheit einhalten sowie Grundrechte respektieren.



