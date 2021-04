Bundesaußenminister Maas hat Afghanistan bei einem Besuch weitere Unterstützung für die Zeit nach dem Nato-Truppenabzug zugesagt.

Deutschland bleibe ein verlässlicher Partner an der Seite der Menschen in Afghanistan, sagte der SPD-Politiker nach seiner Ankunft in Kabul. Der Militäreinsatz ende zwar bald, auf allen anderen Ebenen werde das Engagement aber fortgesetzt. Man wolle einen Rückfall in alte Zeiten unbedingt verhindern.



Maas wird in Kabul mit Präsident Ghani zusammentreffen und auch das Bundeswehrlager in Masar-i-Scharif im Norden des Landes besuchen.



Die Nato hatte vor zwei Wochen entschieden, nach fast 20 Jahren die rund 10.000 noch in Afghanistan verbliebenen Soldaten abzuziehen.

