Außenminister Maas hat sich besorgt geäußert über die Entwicklungen in Afghanistan.

Die Übergangsregierung der Taliban ohne die Beteiligung anderer Gruppen sowie die gestrige Gewalt gegen Demonstrantinnen stimmten nicht optimistisch, sagte der SPD-Politiker. Das Engagement des Westens werde vom Verhalten der Taliban abhängen.



Maas trifft sich heute mit dem amerikanischen Außenminister Blinken auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz, um über die Lage in Afghanistan zu sprechen. Dort werden auch Vertreter von mehr als 20 weiteren Staaten per Video zugeschaltet. Maas zufolge geht es darum, wie man mit den radikalislamischen Taliban umgehen soll und weitere Menschen aus dem Land holen kann.



Die neuen Herrscher in Afghanistan hatten gestern eine Übergangsregierung präsentiert. Der designierte Innenminister Hakkani zählt zu den meistgesuchten Personen der US-Bundespolizei FBI.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.