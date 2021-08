Usbekistan ist nach Angaben von Außenminister Maas bereit, als Transitstation für Evakuierungen aus Afghanistan zu dienen.

Maas sagte bei einem Besuch in der Hauptstadt Taschkent, Usbekistan wolle Deutsche, afghanische Ortskräfte und Schutzbedürftige, die nach Deutschland ausgeflogen werden sollen, ins Land lassen.



Usbekistan zählt ebenso wie Tadschikistan und Pakistan zu den ersten Anlaufstationen für Menschen aus Afghanistan, die sich auf dem Landweg vor den Taliban in Sicherheit bringen wollen. Die Bundesregierung bemüht sich darum, mehr als 40.000 von ihnen in Deutschland aufzunehmen. Dazu zählen ehemalige afghanische Ortskräfte und besonders schutzbedürftige Menschen wie Menschenrechtsaktivisten oder Frauenrechtlerinnen.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.