Bundesaußenminister Maas ist zu politischen Gesprächen in Afghanistan eingetroffen.

Er landete in Masar-i-Scharif im Norden des Landes, wo die Bundeswehr ihr Feldlager hat. Maas erklärte, mit der Reise solle ein klares Zeichen gesetzt werden, dass Deutschland zu seiner Verantwortung stehe. Das sei gerade vor den für Juli geplanten Präsidentschaftswahlen in Afghanistan wichtig. Er wolle den Menschen vor Ort versichern, dass sich die Bundesrepublik für eine friedliche Konfliktlösung und die wirtschaftliche Entwicklung der Region einsetze. Deutschland beteiligt sich an der Nato-Mission zur Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte mit bis zu 1.300 Soldaten.



Der SPD-Politiker betonte, das benachbarte Pakistan sei ein wichtiger Schlüssel für ein stabiles Afghanistan. Deshalb werde er bei seiner Reise auch Gespräche in Islamabad führen und für eine engere Kooperation der Nachbarstaaten werben.