Frankreichs Präsident Macron hat vor einem Wiedererstarken des Terrorismus in Afghanistan nach dem Fall des Landes an die Taliban gewarnt.

Afghanistan dürfe nicht wieder zu dem Zufluchtsort des Terrorismus werden, der es einmal war, sagte Macron in einer Fernsehansprache. Er kündigte eine Initiative Frankreichs mit den europäischen Partnern gegen diese Bedrohung an. Die Destabilisierung Afghanistans drohe außerdem zu ungesteuerten Flüchtlingsströmen Richtung Europa zu führen. Diese wolle Frankreich mit Deutschland und anderen europäischen Partnern kanalisieren, kündigte Macron an. Neben der Evakuierung der eigenen Landsleute, die absolute Priorität habe, sicherte der französische Präsident den afghanischen Helfern der Franzosen vor Ort und auch afghanischen Intellektuellen Frankreichs Hilfe zu.

