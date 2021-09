Der Anführer der Widerstandsgruppe im afghanischen Pandschir-Tal, Massud, hat zu einem nationalen Aufstand gegen die Taliban aufgerufen. Im Internet wurde eine Audiobotschaft von ihm veröffentlicht. Die Taliban hatten heute früh erklärt, sie hätten das Pandschir-Tal erobert - und damit auch die letzte afghanische Provinz.

Massud sagte in seiner Videobotschaft, die Menschen sollten in jeder möglichen Form kämpfen. Es gehe um Heimat, Ehre, Freiheit und Stolz, erklärte der Milizen-Chef.



Unklar ist, ob die Taliban tatsächlich die Kontrolle über die Provinz Pandschir übernommen haben. Massuds Nationale Widerstandsfront (NRF) hatte dieser Darstellung widersprochen. Die Bewegung schrieb auf Twitter, man sei weiterhin in strategisch wichtigen Positionen in Pandschir präsent, der Kampf gehe weiter. Auf Fotos und Videos, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, posierten Taliban-Kämpfer allerdings schwer bewaffnet vor dem Dienstsitz des Gouverneurs in Basarak.

Pandschir schon in den 90er Jahren Hochburg des Widerstands

Pandschir war die einzige Provinz Afghanistans, die die Taliban bei ihrem Eroberungsfeldzug im August nicht unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Gegner der Taliban versammelten sich dort rund um Massud und den früheren afghanischen Vizepräsidenten Saleh, der sich nach der Flucht von Präsident Ghani zum rechtmäßigen Staatsoberhaupt erklärt hatte. Massud ist der Sohn des legendären verstorbenen Nordallianz-Führers Achmed Schah Massud, der schon in den 90er Jahren den Widerstand gegen die Taliban organisiert hatte. Mehr dazu hier.

