Die deutsche Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat einem Medienbericht zufolge ihre Evakuierung selbst veranlasst.

Die Bundesregierung habe mehreren mit den Vorgängen vertrauten Personen zufolge Warnungen vor Ort nicht erst genug genommen, berichtet die "Welt am Sonntag". Den Entschluss zur Evakuierung habe die diplomatische Vertretung Deutschlands in Kabul am vergangenen Sonntag eigenständig gefasst und angeordnet. Erst im Anschluss habe der stellvertretende Botschafter eine E-Mail mit der Bitte um Freigabe an das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts geschickt.



Das Auswärtige Amt sagte der Zeitung hingegen, man habe jederzeit einvernehmlich mit der Botschaft gehandelt. Als am vergangenen Sonntag die Bitte zur sofortigen Evakuierung erfolgt sei, habe man "unverzüglich grünes Licht" gegeben, hieß es in Berlin.

