In Afghanistan sind seit gestern mindestens 21 Zivilisten bei Attentaten ums Leben gekommen.

Das teilten lokale Behördenvertreter mit. Demnach wurden zwölf Mitglieder einer Familie in der Provinz Helmand getötet, als ihr Auto auf eine Bombe am Straßenrand fuhr. In der Provinz Ghor starben bei ähnlichen Explosionen mindestens sechs Menschen. Drei weitere seien von Unbekannten erschossen worden.



Die militant-islamistischen Taliban haben im ganzen Land Sprengsätze am Straßenrand versteckt, um den Bewegungsradius der Sicherheitskräfte einzuschränken. Die Anschläge häufen sich, seit die USA ihren Rückzug aus Afghanistan eingeläutet haben. Die UNO-Mission Unama hatte in den ersten drei Monaten einen Anstieg um ein Drittel bei den zivilen Opfern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dokumentiert.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.