In Afghanistan sind mehr als 30 Menschen beim Einsturz einer Goldmine ums Leben gekommen.

12 weitere Arbeiter wurden verletzt. Viele Männer seien noch eingeschlossen, teilten die Behörden in der Provinz Badachschan mit. Sie befänden sich in einem 60 Meter tiefen Schacht, den Dorfbewohner in einem Flussbett gegraben hätten. Die Wände seien eingestürzt.