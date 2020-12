Im Süden Afghanistans hat es bei Gefechten zwischen Regierungstruppen und Taliban-Kämpfern zahlreiche Tote gegeben.

Wie das Verteidigungsministerium in Kabul mitteilte, wurden in der Nähe von Kandahar mehr als 50 Dschihadisten getötet. Die Kämpfer hätten Kontrollpunkte rund um die Stadt attackiert, woraufhin die afghanische Armee mit Luft- und Bodenangriffen geantwortet habe. Bei einem Luftangriff seien auch sieben Angehörige einer Familie ums Leben gekommen.



Gestern hatten beide Seiten mitgeteilt, die Friedensverhandlungen bis zum 5. Januar auszusetzen. Bis dahin sollten Tagesordnungspunkte für die innerafghanischen Gespräche ausgearbeitet werden, teilten die Regierung in Kabul und die Taliban mit.

