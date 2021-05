Trotz einer neuen Waffenpause hat es in Afghanistan neue Anschläge gegeben.

Dabei wurden mindestens elf Zivilisten getötet, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf lokale Behörden meldet. In der Provinz Kandahar explodierte demnach eine Bombe am Rand einer Straße. Weitere Explosionen gab es in den Provinzen Maiwand, Kundus und Ghazni. Über die Täter ist bislang nichts bekannt.



Anlässlich des Eid-al-Fitr-Festes hatte heute eine dreitägige Waffenruhe begonnen. Die von den radikalislamischen Taliban vorgeschlagene und von Präsident Ghani unterstützte Feuerpause soll es den Menschen eigentlich ermöglichen, ungestört das islamische Fest des Fastenbrechens zu feiern.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.