An der afghanisch-pakistanischen Grenze sind bei einem Zwischenfall mindestens drei Menschen getötet worden.

Das meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf pakistanische Behörden. Demnach schossen pakistanische Truppen am Grenzübergang Torkham auf eine Gruppe von Afghanen, die versuchte, in das Nachbarland zu fliehen. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden.



Tausende Afghanen, die mutmaßlich wegen der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban fliehen wollen, sollen sich an der Grenze in der Hoffnung versammelt haben, diese passieren zu können.



Den Übergang können allerdings aktuell nur pakistanische Staatsbürger passieren, die nach Hause wollen. Der zweite große Grenzübergang nach Pakistan bei Chaman ist hingegen geöffnet. Mehr als 10.000 Afghanen, darunter auch neue Flüchtlinge, kämen dort täglich nach Pakistan, sagten Behördenvertreter.

Weiterführende Artikel

In unserem Newsblog zu Afghanistan finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



Nach dem Terror in Kabul: Wie geht es weiter nach den Anschlägen?

Diese Nachricht wurde am 28.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.