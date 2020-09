Aufständische Taliban haben im Osten Afghanistans einen Militärstützpunkt angegriffen und mindestens drei Sicherheitskräfte getötet.

Fünf weitere seien bei dem Vorfall in der Stadt Gardes verletzt worden, teilten die Behörden in der Provinz Paktia mit. Am Samstag hatte der afghanische Präsident Ghani 46 Mitglieder in einen Rat zur nationalen Versöhnung berufen. Dieser entscheidet abschließend darüber, ob die Regierung nach bevorstehenden Verhandlungen mit den Taliban ein Friedensabkommen unterzeichnen wird.