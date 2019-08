In der nordafghanischen Stadt Kundus sind bei einem Angriff der Taliban und einem Selbstmordanschlag mehrere Menschen getötet worden.

Das berichteten Provinzräte und lokale Medien. Hunderte Taliban-Kämpfer hatten die Stadt von verschiedenen Seiten aus angegriffen. Sie hätten Einrichtungen und Gebiete eingenommen, darunter das Provinzkrankenhaus, die Zentrale der Elektrizitätsversorgung sowie den dritten Polizeibezirk, hieß es. Später hätten sie sich in Häusern verschanzt und sich Schießereien mit den Sicherheitskräften geliefert. Im Verlauf der Kämpfe schlug auch ein Geschoss auf dem Gelände des Bundeswehrlagers Kundus ein, wie das Einsatzführungskommando in Potsdam mitteilte. Am Abend sprengte sich den Angaben zufolge ein Selbstmordattentäter in Kundus inmitten von Polizisten und Journalisten in die Luft.



Die USA führen derzeit im Golfemirat Katar Gespräche mit den Taliban über eine Lösung des seit fast 18 Jahren dauernden Konflikts.