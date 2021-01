Bei zwei Explosionen im Süden Afghanistans sind mehrere Menschen getötet worden.

Nach Angaben eines Provinzrates kamen bei einem mutmaßlichen Luftangriff fünf Zivilisten ums Leben, darunter auch Kinder. In der Nähe einer Militärbasis detonierte eine Bombe in einem Auto. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP wurden dabei sechs Sicherheitskräfte getötet. Bisher hat sich niemand zu den Angriffen bekannt.



Die Regierung führt seit September Friedensgespräche mit den radikalislamistischen Taliban. Die Verhandlungen werden immer wieder von Angriffen und Anschlägen in Afghanistan überschattet.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.