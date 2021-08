Rund um den Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul harren weiter Tausende Menschen aus.

Verzweifelt versuchen Afghanen, auf das Gelände zu gelangen, um einen Platz in einem der Evakuierungsflugzeuge zu bekommen. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie hunderte Menschen sogar in einem Wassergraben warten. Unterdessen teilte Russland mit, vier Militärtransportflugzeuge nach Kabul zu schicken, um mehr als 500 Menschen außer Landes zu holen.



Die Evakuierungsmission der Staatengemeinschaft könnte bereits in wenigen Tagen enden. US-Präsident Biden hatte zuletzt erklärt, an dem Termin für den Truppenabzug festzuhalten. Laut Medienberichten sollen die letzten Flüge der Bundeswehr nach Taschkent am Freitag stattfinden. Grund dafür ist offenbar, dass die internationalen Truppen Zeit brauchen, um ihr eigenes Personal und Material vor dem 31. August außer Landes zu bringen.

