Bundeskanzlerin Merkel hat erneut bekräftigt, dass die deutsche Regierung mit den radikalislamischen Taliban in Afghanistan über die Ausreise von Ortskräften verhandeln will. Es gehe jetzt etwa darum, Menschen, die für Entwicklungsorganisationen gearbeitet haben, außer Landes bringen zu können. Zudem müsse es Möglichkeiten für Hilfsorganisationen geben, die Bevölkerung in Afghanistan zu versorgen.

Ähnlich äußerte sich auch CDU-Kanzlerkandidat Laschet. Zuvor hatte die FDP die Bundesregierung davor gewarnt, neue Forderungen der Taliban zu erfüllen, wie etwa die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Der FDP-Außenpolitiker Graf Lambsdorff sagte der Funke-Mediengruppe, man sollte mit den Islamisten derzeit nur über die Rettung weiterer Schutzbedürftiger reden. Eine Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Kabul etwa käme definitiv zu früh und wäre darüberhinaus ein nationaler Alleingang.



Die Taliban forderten Deutschland zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen auf. Ihr Sprecher Mudschahid sagte der "Welt am Sonntag", man wünsche sich starke Beziehungen zur Bundesrepublikl ebenso wie finanzielle Unterstützung und humanitäre Hilfe.



Bundesaußenminister Maas hatte erst vor wenigen Tagen eine neue diplomatische Vertretung Deutschlands in Afghanistan unter bestimmten Bedingungen nicht ausgeschlossen. Zugleich betonte er, dass dies keine völkerrechtliche Anerkennung einer Taliban-Regierung wäre.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.