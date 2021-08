Kurz vor der Krisensitzung des UNO-Sicherheitsrates haben Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron über die Lage in Afghanistan beraten.

Nach offiziellen Angaben ging es in dem Telefonat vor allem um die Frage der Ausreise von Staatsangehörigen, Ortskräften und schutzbedürftigen Menschen. Merkel und Macron seien sich einig, dass ein eng abgestimmtes Vorgehen der internationalen Gemeinschaft vordringlich sei. Bisher sind etwa 640 afghanische Ortskräfte und deren Familienangehörige von Kabul nach Deutschland ausgeflogen worden. Bundesaußenminister Maas lotete bei Besuchen in den afghanischen Nachbarstaaten Tadschikistan und Usbekistan Möglichkeiten aus, um weiter Schutzbedürftige außer Landes zu bringen.



Der UNO-Sicherheitsrat will noch heute über eine Resolution abstimmen, in der die Einrichtung einer sicheren Zone in Kabul gefordert wird. Dies soll es ermöglichen, Menschen auch weiterhin eine sichere Ausreise zu gewähren. Morgen geht die internationale Evakuierungsmission zu Ende, die nach der Machtübernahme der Taliban eingeleitet wurde.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.