Bundeskanzlerin Merkel hat nach einer G20-Schaltkonferenz zu Afghanistan darauf gepocht, dem Land trotz der Kritik an der Taliban-Regierung zu helfen. Niemand habe etwas davon, wenn in Afghanistan das gesamte Finanzsystem zusammenbreche, sagte sie in Berlin. Dann könne nämlich auch keine humanitäre Hilfe geleistet werden.

Merkel betonte, trotz der Abgrenzung von der Taliban-Regierung dürfe man nicht zuschauen, wie 40 Millionen Menschen ins Chaos verfielen. Das könne nicht das Ziel der internationalen Staatengemeinschaft sein. Bei der nötigen Hilfe seien auch der Internationale Währungsfonds und die Weltbank in der Pflicht.



Zuvor hatten die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Wirtschaftsländer in einer Videoschalte über den weiteren Umgang mit Afghanistan beraten. Die EU kündigte humanitäre Hilfe für das Land in Höhe von einer Milliarde Euro an.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.