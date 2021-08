Bundeskanzlerin Merkel hat Fehler bei der Einschätzung der Lage in Afghanistan eingeräumt.

Man habe die Widerstandskraft der afghanischen Armee falsch eingeschätzt, sagte Merkel beim Wahlkampfauftakt der Union in Berlin. Die Armee sei in atemberaubendem Tempo kollabiert. Dennoch sehe sie keine akute terroristische Bedrohung durch Afghanistan. Momentan gehe es darum, möglichst viele Menschen aus dem Land zu retten.



Mit Blick auf die Bundestagswahl in fünf Wochen zeigte sich Merkel überzeugt, dass der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet der richtige Kanzlerkandidat sei.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.