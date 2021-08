Bundeskanzlerin Merkel hat die Entwicklung in Afghanistan als bitter und dramatisch bezeichnet.

Dies gelte insbesondere für die Menschen in dem Land, sagte Merkel in Berlin. Die Entwicklung sei aber auch bitter für Deutschland und andere Nationen, die 20 Jahre lang in Afghanistan gegen Terrorismus und für freiheitlichere Strukturen gekämpft hätten. Außenminister Maas räumte Fehler bei der Einschätzung der Lage ein. Man habe nicht vorhergesehen, dass die afghanischen Streitkräfte nicht bereit gewesen seien, sich den Islamisten entgegenzustellen. Auch die internationalen Partner hätten die Lage falsch eingeschätzt.



Vertreter von Grünen, Linkspartei, FDP und AfD werfen der Bundesregierung vor, zu spät auf die Entwicklung reagiert und Rettungsaktionen eingeleitet zu haben. Zuvor war bekannt geworden, dass die deutsche Botschaft in Kabul offenbar wochenlang vergeblich auf Gefahren für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hingewiesen hatte.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.