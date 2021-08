Die Bundesregierung bemüht sich um reguläre Kontakte mit den militant islamistischen Taliban in Afghanistan.

Man müsse nach Wegen schauen, wie man mit ihnen sprechen könne, sagte Bundeskanzlerin Merkel in Berlin. Gemeinsam mit Ländern wie Frankreich, Großbritannien, Italien und den Niederlanden berate man derzeit, wie eine Präsenz Europas in Kabul aufgebaut werden könne, ohne dass dies einer diplomatischen Anerkennung gleichkomme. Außenminister Maas ist derzeit in der Region unterwegs. Der Grünen-Politiker Trittin wirft der Bundesregierung eine verheerende Bilanz bei der Rettung von Ortskräften vor.



