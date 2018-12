Im Westen Afghanistans haben radikalislamische Taliban einen Militärposten gestürmt und mindestens 18 Soldaten getötet.

Nach Angaben der Behörden in der Provinz Herat wurden zudem weitere 20 Soldaten als Geiseln genommen.



Die Taliban kontrollieren große Teile Afghanistans. Vor allem seit dem Ende des internationalen Nato-Kampfeinsatzes Ende 2014 haben sie wieder an Stärke gewonnen. Die USA treiben aktuell eine politische Lösung des Konflikts voran und versuchen, die Taliban an den Verhandlungstisch zu bringen.