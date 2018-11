Bei einem Nato-Luftangriff in Afghanistan sind in dieser Woche mindestens 23 Zivilisten getötet worden.

Unter den Opfern seien viele Kinder, heißt es in einem vorläufigen Bericht der UNO. Weitere seien verletzt worden. Die Nato hatte ebenfalls zugesagt, den Vorfall zu untersuchen. In der südafghanischen Provinz Helmand hatte ein Kampfhubschrauber der USA am Dienstag eine vermutete Taliban-Stellung beschossen. Die Mission der Vereinten Nationen in Afghanistan verwies auf weitere Vorfälle in diesem Jahr und erklärte, die Zahl der zivilen Opfer sei in diesem Jahr stark gestiegen. Besonders besorgniserregend sei, dass zuletzt überdurchschnittlich viele Kinder getötet worden seien.



Am Mittwoch waren bei einem Anschlag auf eine britische Sicherheitsfirma in Kabul fünf Mitarbeiter - ein Brite und vier Afghanen - getötet worden. Zahlreiche weitere Mitarbeiter wurden verletzt. Das afghanische Innenministerium sprach von mindestens 10 Toten. Die Angreifer hatten zunächst einen Sprengsatz in einem Auto gezündet und hatten anschließend versucht, in das Gebäude vorzudringen.