Die Zahl der Todesopfer nach dem Bombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist auf 24 gestiegen.

Wie Regierungsvertreter mitteilten, wurden 50 Personen verletzt, unter ihnen auch der Bewerber um die Vizepräsidentschaft, Saleh. Er tritt bei der Wahl Ende September gemeinsam mit dem amtierenden Präsidenten Ghani an.



Bewaffnete hatten gestern in der Nähe des Wahlkampfbüros von Saleh in Kabul einen Sprengsatz gezündet und waren dann mit Waffen in das Gebäude eingedrungen. Sicherheitskräfte brauchten sechs Stunden, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Alle Angreifer seien getötet worden, hieß es. Bislang hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt.