Bei einem Angriff im Norden Afghanistans sind in der vergangenen Nacht mindestens 25 afghanische Sicherheitskräfte getötet worden.

Bei den Angreifern handele es sich um Taliban. Die Gefechte dauerten weiter an, teilten die Behörden in der Provinz Tachar mit. Auch unter den Islamisten gebe es Tote. Eine Zahl wurde nicht genannt.



Vertreter der Taliban und der Regierung in Kabul haben im September in Katar Friedensgespräche aufgenommen. Eine Waffenruhe lehnt die Miliz bisher ab.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.