Bei einem Selbstmordanschlag in Afghanistan sind nach jüngsten Behördenangaben mindestens 25 Menschen getötet worden.

130 Personen wurden nach Behördenangaben verletzt. Das Attentat ereignete sich in der Provinz Nangarhar im Osten des Landes. Dort habe sich ein Mann inmitten einer Demonstration gegen den örtlichen Polizeichef in die Luft gesprengt. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. In der Region sind sowohl die radikal-islamischen Taliban als auch die IS-Terrormiliz aktiv.