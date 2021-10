Bei einem Anschlag auf eine Moschee im Nordosten Afghanistans hat es zahlreiche Opfer gegeben.

In ersten Berichten ist von 50 Toten und 140 Verletzten die Rede. Die Moschee in der Provinz Kundus wird von Angehörigen der schiitischen Minderheitsgemeinde genutzt. Über die Täter ist noch nichts bekannt. Der Explosion im Nordosten waren mehrere Anschläge vorausgegangen, unter anderem auf eine Moschee in Kabul, die von den sunnitischen Kämpfern des Islamischen Staates beansprucht wird.

