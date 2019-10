In Afghanistan sind bei einem Bombenanschlag auf eine Moschee nach jüngsten Angaben mindestens 62 Menschen getötet worden.

Wie die Behörden mitteilten, gab es zudem viele Verletzte. Der Sprengsatz explodierte während des Freitagsgebets in einer Moschee in der östlichen Provinz Nangarhar. Durch die Detonation stürzte das Dach ein.



Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt. In der Provinz sind sowohl die radikalislamischen Taliban als auch die IS-Terrormiliz aktiv.