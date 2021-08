Das katholische Hilfswerk Misereor hat an die internationale Staatengemeinschaft appelliert, auch weiter Entwicklungshilfe für Afghanistan zu leisten.

Hauptgeschäftsführer Spiegel sagte in Berlin, die Lage in dem Land verschlechtere sich täglich. Fast 90 Prozent der Bevölkerung sei arm. Grundnahrungsmittel verteuerten sich. Zudem seien rund vier Millionen Menschen derzeit innerhalb Afghanistans auf der Flucht. Spiegel kritisierte die von der Bundesregierung angekündigte Aussetzung der Entwicklungshilfe. Er sprach von einer "doppelten Bestrafung" der Bevölkerung.



Die Bundesregierung hatte am Dienstag angekündigt, angesichts der Machtübernahme der Taliban die Entwicklungshilfe für Afghanistan vorerst einzustellen. Heute sprach sich der EU-Außenbeauftragte Borrell für eine zumindest zeitweise Einstellung der Entwicklungshilfe aus. Er sagte gegenüber Abgeordneten des Europaparlaments, das sei einer der Hebel, mit denen die EU die Taliban beeinflussen könne. Borrell ergänzte, im Gegenzug müsse die humanitäre Hilfe erhöht werden.

