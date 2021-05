In Afghanistan wächst nach Einschätzung des katholischen Hilfswerks Misereor die Gefahr eines Bürgerkriegs.

Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand, auf Stabilität und einen Friedensvertrag bestehe seit dem fluchtartigen Abzug westlicher Truppen so gut wie nicht mehr, sagte die zuständige Länderreferentin der Katholischen Nachrichten-Agentur. Mit dem seit einigen Wochen laufenden Truppenabzug sei ein wichtiges Druckmittel auf die Taliban aus der Hand gegeben worden.



Derweil rückt die Islamisten-Miliz weiter vor. Die Taliban hätten einen Bezirk in der nördlichen Provinz Baghlan vollständig erobert, teilten die Behörden mit. Der Großteil des Bezirks sei bereits seit drei Jahren von den Taliban kontrolliert worden. In anderen Teilen Afghanistans gelang es den Sicherheitskräften offenbar, Offensiven der Taliban zurückzuschlagen. In den vergangenen Tagen gab es vor allem in der Provinz Helmand im Süden des Landes heftige Gefechte.



Bis Mitte September sollen alle rund 10.000 Nato-Soldaten Afghanistan verlassen haben.

