Deutschland strebt auch nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban unter bestimmten Bedingungen eine diplomatische Vertretung in Afghanistan an.

Außenminister Maas sagte bei einem Besuch in Katar, wenn es politisch möglich wäre und die Sicherheitslage es erlaube, dann sollte die Bundesrepublik in Kabul wieder eine eigene Botschaft haben. Zu diesem Thema sei man derzeit in enger Abstimmung vor allem mit den europäischen Partnern. Zugleich betonte Maas, dass eine diplomatische Vertretung keine völkerrechtliche Anerkennung einer Taliban-Regierung bedeuten würde. Es gehe im Moment vielmehr um die Lösung ganz praktischer Probleme wie etwa weitere Ausreisemöglichkeiten für Bundesbürger und afghanische Ortkräfte.



In Katar beendet Maas heute seine Reise in fünf Nachbarländer Afghanistans. Das Golfemirat unterhält gute Kontakte zu den Taliban, die dort ihre internationale Vertretung haben.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.