Die afghanische Regierung beruft die große Versammlung der Stammesältesten ein, um über die Perspektiven für einen Frieden mit den Taliban zu beraten.

Die "Loja Dschirga" genannte Versammlung wird am 17. März in der Hauptstadt Kabul beginnen, teilte das Büro des Präsidenten mit. Erwartet werden mehr als 2.000 Teilnehmer. Bisher herrscht in Afghanistan Uneinigkeit zwischen Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft, wie der Weg zu Frieden mit den Taliban aussehen soll. Mit der Loja Dschirga soll eine Art nationaler Konsens geschaffen werden. - Zuletzt wurde im Jahr 2013 eine Versammlung der Stammesältesten in Afghanistan abgehalten. Ergebnisse des Gremiums sind für den Präsidenten nicht bindend.