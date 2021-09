Die Bundesregierung will Hilfslieferungen nach Afghanistan über die Luftbrücke der Weltgesundheitsorganisation ins Land bringen.

Das kündigte Entwicklungsminister Müller in der "Rheinischen Post" an. Der CSU-Politiker sagte, er habe WHO-Chef Tedros zugesagt, dass Deutschland das Vorhaben unterstütze. Zudem verstärke man die Hilfe für das Welternährungsprogramm, das Kinderhilfsprogramm UNICEF und Nichtregierungsorganisationen. Damit solle eine Hungerkatastrophe in Afghanistan verhindert werden. Müller ergänzte, Deutschland müsse versuchen, auf allen Wegen Hilfe zu senden und auf allen Wegen weiterhin versuchen, diejenigen aus dem Land zu bekommen, die in Gefahr seien.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.