Nach zwei schweren Anschlägen hat Afghanistans Präsident Ghani angekündigt, die Streitkräfte aus dem Verteidigungsmodus in den "Angriffsmodus" zu versetzen.

Damit solle die öffentliche Sicherheit gewährleistet und Angriffe der Taliban und anderer terroristischer Gruppen abgewehrt werden, sagte Ghani in einer Fernsehansprache. Er habe die Armee beauftragt, gegen den Feind vorzugehen. Gleichzeitig bekräftigte er seine Forderung nach einer Waffenruhe mit den Taliban.



Bei zwei Angriffen auf eine Geburtsklinik und eine Beerdigung im Osten Afghanistans waren heute mehr als 40 Menschen getötet worden. Die Taliban haben dementiert, für die Taten verantwortlich zu sein.



Ende Februar hatten die USA mit den Taliban ein Abkommen unterzeichnet, das unter anderem einen schrittweisen Abzug internationaler Truppen sowie die Aufnahme von Friedensverhandlungen mit der Regierung in Kabul vorsieht. vorsieht. In diesem Zuge waren die afghanischen Streitkräfte in den Verteidigungsmodus versetzt worden.