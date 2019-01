Trotz der weiterhin schlechten Sicherheitslage in Afghanistan soll es in der nächsten Woche einen weiteren Abschiebeflug aus Deutschland in das Land geben.

Wie die Regierung in Kabul bestätigte, wird eine Maschine mit abgelehnten Asylbewerber für kommenden Dienstag in der afghanischen Hauptstadt erwartet. Seit Dezember 2016 wurden insgesamt 439 Männer in 19 Sammelabschiebungen nach Afghanistan zurückgebracht. Die Maßnahmen werden von Menschenrechtlern kritisiert wegen der vielen Anschläge und Entführungen in dem Land durch die radikalislamischen Taliban und die IS-Terrormiliz.