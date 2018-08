Der nationale Sicherheitsberater der afghanischen Regierung, Atmar, ist zurückgetreten.

Ein Sprecher von Präsident Ghani teilte mit, der Rücktritt sei vom Staatsoberhaupt akzeptiert worden. Atmar habe ernsthafe Differenzen mit der Regierung beklagt, heißt es in Medienberichten. Aus Regierungskreisen verlautet dagegen, dass Atmar aufgegeben habe, um sich auf die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr vorzubereiten. Atmar gilt als der zweitmächtigste Politiker Afghanistans. Unter dem früheren Präsidenten Karsai fungierte er als Innenminister.



Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Sowohl die Taliban als auch der IS verüben immer mehr Anschläge.